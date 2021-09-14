Индзаги о 0:1 с «Реалом»: «Я был бы недоволен даже ничьей. «Интер» играл хорошо»

Главный тренер подвел итоги матча с «Реалом» (0:1) в чемпионов. Миланский клуб пропустил гол на 89-й минуте.

«Нам нужно было быть внимательнее, до конца игры оставалась одна минута. Будем двигаться дальше и думать о том, что мы все же не дрогнули против .

Я попросил команду проявить характер и кураж, чего у нас не отнять. Но нам помешал вратарь [Куртуа], его было трудно переиграть.

Жаль, что так вышло, ведь игроки выложились полностью. В матчах против таких команд нельзя терять концентрацию, но я уверен: если будем так играть и дальше – выйдем в плей-офф», – сказал Индзаги.

«Сегодня я был бы недоволен даже ничьей. Играли-то мы хорошо», – добавил Индзаги.

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