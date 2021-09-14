Лига чемпионов. «Реал» в гостях у «Интера», «ПСЖ» против «Брюгге», «Ливерпуль» примет «Милан»

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В стартовом туре группового этапа Лиги чемпионов «Реал» играет на выезде с «Интером», «ПСЖ» – с «Брюгге», «Ливерпуль» встречается дома с «Миланом».

Лига чемпионов

Групповой этап

1-й тур

Бешикташ Турция – Боруссия Д Германия
Дата проведения
15 сентября, 19.45, «Водафон Парк»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Шериф Молдова – Шахтер Украина
Дата проведения
15 сентября, 19.45, «Шериф»
превью матча онлайн статистика

 

Атлетико Испания – Порту Португалия
Дата проведения
15 сентября, 22.00, «Ванда Метрополитано»
превью матча онлайн статистика

 

Интер Италия – Реал Мадрид Испания
Дата проведения
15 сентября, 22.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
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Брюгге Бельгия – ПСЖ Франция
Дата проведения
15 сентября, 22.00, «Ян Брейдель»
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Манчестер Сити Англия – РБ Лейпциг Германия
Дата проведения
15 сентября, 22.00, «Этихад Стэдиум»
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Спортинг Португалия – Аякс Нидерланды
Дата проведения
15 сентября, 22.00, «Жозе Алваладе»
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Ливерпуль Англия – Милан Италия
Дата проведения
15 сентября, 22.00, «Энфилд»
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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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