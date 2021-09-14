Лига чемпионов. «Реал» в гостях у «Интера», «ПСЖ» против «Брюгге», «Ливерпуль» примет «Милан»

В стартовом туре группового этапа Лиги чемпионов «Реал» играет на выезде с «Интером», «ПСЖ» – с «Брюгге», «Ливерпуль» встречается дома с «Миланом».
Групповой этап
1-й тур
- Дата проведения
- 15 сентября, 19.45, «Водафон Парк»
- Дата проведения
- 15 сентября, 19.45, «Шериф»
- Дата проведения
- 15 сентября, 22.00, «Ванда Метрополитано»
- Дата проведения
- 15 сентября, 22.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Дата проведения
- 15 сентября, 22.00, «Ян Брейдель»
- Дата проведения
- 15 сентября, 22.00, «Этихад Стэдиум»
- Дата проведения
- 15 сентября, 22.00, «Жозе Алваладе»
- Дата проведения
- 15 сентября, 22.00, «Энфилд»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.