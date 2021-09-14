Лига чемпионов. «Реал» в гостях у «Интера», «ПСЖ» против «Брюгге», «Ливерпуль» примет «Милан»

В стартовом туре группового этапа Лиги чемпионов «Реал» играет на выезде с «Интером», «ПСЖ» – с «Брюгге», «Ливерпуль» встречается дома с «Миланом».

Лига чемпионов

Групповой этап

1-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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