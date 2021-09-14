Анчелотти про 1:0 с «Интером»: «Пришлось помучиться. Никто не ожидал победы «Шерифа» над «Шахтером», нам надо быть осторожнее»

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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подвел итоги матча Лиги чемпионов с «Интером» (1:0).

«Пришлось помучиться. В первом тайме «Интер» держал высокий темп, который окупился во втором тайме. Матч был очень сбалансированным. Мы теряли слишком много мячей, позиция Брозовича поставила нас в затруднительное положение, но мы защитили себя.

Мы и «Интер» – фавориты, мы воспользовались свои преимуществом. Однако никто не ожидал, что «Шериф» выиграет у «Шахтера». Мы должны быть осторожны», – сказал Анчелотти.

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