Анчелотти про 1:0 с «Интером»: «Пришлось помучиться. Никто не ожидал победы «Шерифа» над «Шахтером», нам надо быть осторожнее»

Главный тренер Карло Анчелотти подвел итоги матча Лиги чемпионов с (1:0).

«Пришлось помучиться. В первом тайме «Интер» держал высокий темп, который окупился во втором тайме. Матч был очень сбалансированным. Мы теряли слишком много мячей, позиция Брозовича поставила нас в затруднительное положение, но мы защитили себя.

Мы и «Интер» – фавориты, мы воспользовались свои преимуществом. Однако никто не ожидал, что выиграет у . Мы должны быть осторожны», – сказал Анчелотти.