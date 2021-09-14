Серджи Роберто расплакался в раздевалке из-за свиста болельщиков «Барселоны»

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Защитник «Барселоны» Серджи Роберто тяжело перенес негативную реакцию трибун на свою игру в матче Лиги чемпионов с «Баварией» (0:3).

29-летний футболист вышел в стартовом составе, но на 59-й минуте был заменен на Юсуфа Демира под свист болельщиков на «Камп Ноу».

Роберто был подавлен и расплакался в раздевалке, его успокаивали партнеры по команде.

Защитник «Барсы» Жерар Пике после матча осудил болельщиков за освистывание Роберто.

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