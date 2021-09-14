Серджи Роберто расплакался в раздевалке из-за свиста болельщиков «Барселоны»

Защитник «Барселоны» тяжело перенес негативную реакцию трибун на свою игру в матче Лиги чемпионов с «Баварией» (0:3).

29-летний футболист вышел в стартовом составе, но на 59-й минуте был заменен на под свист болельщиков на .

Роберто был подавлен и расплакался в раздевалке, его успокаивали партнеры по команде.

Защитник «Барсы» после матча осудил болельщиков за освистывание Роберто.

Тотальный провал Кумана против «Баварии». Игра с мячом, без мяча, замены – «Барса» была хуже во всем