Серджи Роберто расплакался в раздевалке из-за свиста болельщиков «Барселоны»

Защитник «Барселоны» Серджи Роберто тяжело перенес негативную реакцию трибун на свою игру в матче Лиги чемпионов с «Баварией» (0:3).
29-летний футболист вышел в стартовом составе, но на 59-й минуте был заменен на Юсуфа Демира под свист болельщиков на «Камп Ноу».
Роберто был подавлен и расплакался в раздевалке, его успокаивали партнеры по команде.
Защитник «Барсы» Жерар Пике после матча осудил болельщиков за освистывание Роберто.
Тотальный провал Кумана против «Баварии». Игра с мячом, без мяча, замены – «Барса» была хуже во всем