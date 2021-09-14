Пике осудил болельщиков за освистывание Роберто: «Мне больно, Серджи любит «Барсу» больше чем кто-либо»

Защитник «Барселоны» отреагировал на свист болельщиков в адрес во время игры с «Баварией» (0:3).

Роберто вышел в стартовом составе, но на 59-й минуте был заменен на под свист трибун .

«Мне больно от этого, потому что я знаю этого парня, он замечательный человек, который любит клуб больше чем кто-либо.

Я также хочу напомнить людям, что он не крайний защитник. Его позиция в центре поля, в полузащите. Он идет на жертвы, играя на этой позиции, и во многих случаях у него это получалось просто феноменально.

Очень неприятно, но люди вправе выражать свое мнение. Однако мне лично больно воспринимать подобное», – сказал Пике.