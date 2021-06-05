Давид Алаба: «Поцеловав эмблему «Реала», я никого не хотел спровоцировать. Всегда буду любить и уважать «Баварию»

Защитник «Реала» объяснил, почему поцеловал эмблему «сливочных» на презентации в качестве игрока мадридского клуба.

До этого футболист 13 лет провел в системе «Баварии».

«Я хочу прояснить это. В тот день мы сделали целый ряд снимков. Для меня это был прекрасный и очень эмоциональный день. Я был рад наконец-то перейти в «Реал».

Я хотел показать, как рад получить новый вызов. Поцеловав эмблему «Реала», я не хотел спровоцировать никого, тем более – «Баварию» и болельщиков клуба. Там я провел 13 прекрасных лет, они были очень эмоциональными и позитивными.

Там я смог вырасти как человек и как игрок. Фанаты всегда поддерживали меня, и я никогда не забуду это. Я буду всегда уважать и любить «Баварию». Ни один поступок этого не изменит», – сказал Алаба в интервью Bild.

Боатенг об Алабе, поцеловавшем эмблему «Реала»: «Не надо поднимать шум. Все знают, как много «Бавария» значит для Давида»