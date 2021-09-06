Роман Зобнин: «Уровень ЛЕ вырос, группа «Спартака» похожа на лигочемпионскую. Важно начать с победы»

Полузащитник высказался о группе московского клуба в Лиге Европы.

– После жеребьевки многие назвали нашу группу с , «Лестером» и «Легией» группой смерти. Согласен?

– Нам достались сильные соперники. В последние годы уровень Лиги Европы вырос, и наша группа похожа на лигочемпионскую. «Наполи» и «Лестер» – это команды топ-уровня из сильнейших чемпионатов, которые борются за попадание в тройку в своих лигах. «Легия» – тоже не подарок: многократный чемпион Польши.

– Ты играл против «Наполи» за «Динамо». Какие воспоминания остались об итальянском клубе?

– Для меня это был дебют в еврокубках на такой стадии. Арена в Неаполе заполнилась практически на сто процентов. Болельщики там огненные и агрессивные, их к тому же изо всех сил заводил диктор стадиона. Тяжелый был выезд, но яркий.

– Слышал о матчах «Спартака» с «Наполи» в 1990 году?

– Да, в том «Наполи» был Марадона, но «Спартак» прошел дальше, выиграв в серии пенальти. Крутое противостояние, которое повторится спустя 30 с лишним лет. Надеюсь, результат тоже будет победным.

– После неудачных матчей с «Бенфикой» – это шанс реабилитироваться.

– У нас накопилось много проблем, и сейчас каждый матч нужно воспринимать как возможность исправить положение. Это касается как чемпионата России, так и Лиги Европы. Очень важно успешно начать путь в турнире и победить дома, при своих болельщиках, – сказал Зобнин.