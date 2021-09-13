Аспиликуэта перед матчем с «Зенитом»: «Будет сложная встреча. «Челси» начинает в ЛЧ с нуля»

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Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Зенита».

«Мы начинаем с нуля, как любая команда в Европе, так что мы знаем, что придется сражаться, чтобы добиться того, чего мы хотим, начиная с завтрашнего дня (Аспиликуэта давал интервью вчера – прим. Sports.ru). Это будет сложная встреча.

Знаем, что у нас почти нет права на ошибку, так что нам нужно сконцентрироваться, начиная с завтрашней встречи. Что бы мы ни сделали в прошлом, это не дает нам никаких преимуществ в этом сезоне.

У нас есть опыт, желание, мы жаждем пройти максимально далеко, и нам надо показать это завтра», – сказал Аспиликуэта. 

Матч «Челси» – «Зенит» пройдет 14 сентября в Лондоне, начало – в 22:00 по московскому времени.

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