Аспиликуэта перед матчем с «Зенитом»: «Будет сложная встреча. «Челси» начинает в ЛЧ с нуля»

Защитник «Челси» поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против .

«Мы начинаем с нуля, как любая команда в Европе, так что мы знаем, что придется сражаться, чтобы добиться того, чего мы хотим, начиная с завтрашнего дня (Аспиликуэта давал интервью вчера – прим. Sports.ru). Это будет сложная встреча.

Знаем, что у нас почти нет права на ошибку, так что нам нужно сконцентрироваться, начиная с завтрашней встречи. Что бы мы ни сделали в прошлом, это не дает нам никаких преимуществ в этом сезоне.

У нас есть опыт, желание, мы жаждем пройти максимально далеко, и нам надо показать это завтра», – сказал Аспиликуэта.

Матч – «Зенит» пройдет 14 сентября в Лондоне, начало – в 22:00 по московскому времени.