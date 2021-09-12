Чистяков о матче с «Челси»: «Устроит только победа. Верю, что получится остановить Лукаку»

Теги Зенит Челси премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА Ромелу Лукаку Дмитрий Чистяков Футбол

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков поделился ожиданиями перед матчем группового этапа Лиги чемпионов с «Челси», передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

– Разбирали ли игру Лукаку? Как его остановить?

– Разбираем каждого соперника. Как остановить? Покажет матч завтра, получится это или нет. Верю, что получится. Увидим завтра.

– Завтра вас устроит ничья или только победа?

– Только победа.

– Самый яркий матч «Челси», который вы смотрели?

– Финал Лиги чемпионов против «МЮ», когда они проиграли.

– Завтра вы можете дебютировать в ЛЧ. Многие футболисты мечтают об этом с детства. Какие эмоции у вас вызывает этот турнир?

– Это лучший турнир. Получится ли дебютировать, посмотрим завтра. Счастлив находиться здесь, – сказал Чистяков.

«Челси» и «Зенит» сыграют завтра, 14 сентября. Начало – в 22:00 по московскому времени.

Опрос

«Зенит» начинает ЛЧ с босса. Как закончится матч с «Челси»?
4034 голосa
«Зенит» выиграет
12%
Зенит
Знаешь, кто победит?
ФОНБЕТ дает беспроигрышную ставку 1000 рублей!
Получить 1000₽
Будет ничья
7%
Лига чемпионов УЕФА
Знаешь, кто победит?
ФОНБЕТ дает беспроигрышную ставку 1000 рублей!
Получить 1000₽
«Челси» победит
81%
Челси
Знаешь, кто победит?
ФОНБЕТ дает беспроигрышную ставку 1000 рублей!
Получить 1000₽
Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные