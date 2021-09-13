Криштиану Роналду: «Благодарю болельщиков «МЮ» за прием. Потрясающая поддержка»

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду обратился к болельщикам команды.
В первом матче после возвращения Роналду сделал дубль – в игре против «Ньюкасла» (4:1) на «Олд Траффорд».
«Мы уже настроены на матч Лиги чемпионов, но я не могу не поблагодарить наших болельщиков за прекрасный прием, который они оказали мне и ребятам на «Олд Траффорд».
Потрясающая химия и потрясающая поддержка, делающие нашу работу немного проще. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы поддерживать хорошее настроение!» – написал Роналду в инстаграме.