Криштиану Роналду: «Благодарю болельщиков «МЮ» за прием. Потрясающая поддержка»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Олд Траффорд премьер-лига Англия болельщики Футбол

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду обратился к болельщикам команды.

В первом матче после возвращения Роналду сделал дубль – в игре против «Ньюкасла» (4:1) на «Олд Траффорд».

«Мы уже настроены на матч Лиги чемпионов, но я не могу не поблагодарить наших болельщиков за прекрасный прием, который они оказали мне и ребятам на «Олд Траффорд».

Потрясающая химия и потрясающая поддержка, делающие нашу работу немного проще. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы поддерживать хорошее настроение!» – написал Роналду в инстаграме.

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