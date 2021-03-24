Дель Пьеро о Роналду в «Юве»: «Он чемпион, его нужно было подписать. Проблема в том, что не удалось выстроить команду вокруг суперзвезды»

Бывший нападающий не считает ошибкой подписание туринским клубом в 2018 году.

«Роналду – чемпион, и его нужно было подписать. Проблема скорее заключалась том, что не удалось выстроить команду вокруг суперзвезды.

Мы часто оценивали выступления Криштиану практически вне связи с «Ювентусом» в целом, и это симптом того, что что-то не сработало.

Результат в Европе был не на должном уровне. Но если вспомнить, что еще не выигрывал , то понятно, что инвестиции не всегда приводят к победам.

Очевидно, что он хотел уйти. Очевидно, что это может быть полезно для клуба с точки зрения экономических ресурсов, так как не нужно платить такую высокую зарплату.

Я по-прежнему считаю, что атака «Ювентуса» может быть конкурентоспособной», – сказал Дель Пьеро.