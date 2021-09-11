Даниил Медведев: «Дзюба добился в российском футболе чего-то невероятного. При этом все равно говорят, что в чем-то он не слишком хорош»

Теги Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия Роберт Левандовски Даниил Медведев Футбол

Вторая ракетка мира Даниил Медведев высказался о нападающем «Зенита» Артеме Дзюбе.

– Вы себя недавно сравнили с Артемом Дзюбой. После победы на US Open, может, уровень повыше возьмете? Например, Левандовски.

– Я же говорил не про теннис, а про футбол, когда я играл со своими сверстниками. Я не сравниваю себя с Дзюбой в футбольном плане. Мне нравится такой тип форвардов, которые, может, кажутся неуклюжими, как я на корте, но забивают голы.

Дзюба – рекордсмен сборной России по количеству голову (делит первое место с Александром Кержаковым, при этом Дзюба забил 30 мячей за 55 матчей, а Кержаков – за 90 – прим.). Он один из лидеров «Зенита», забивал за все клубы, в которых играл, становился лучшим бомбардиром чемпионата много раз.

При этом все равно продолжают говорить, что он не слишком хорош в некоторых вещах. Именно поэтому я сравнил себя с ним. Никто не будет сравнивать Левандовского и Артема. Левандовски лучше, это факт.

Я очень уважаю Артема как спортсмена. И то, чего он добился в российском футболе – что-то невероятное, – сказал Медведев.

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