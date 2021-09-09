Дзюба не забил в 8 стартовых матчах сезона. В 2017-м было 10 игр без голов

«Зенит» выиграл у «Ахмата» (3:1) в 7-м туре РПЛ.
Нападающий питерской команды Артем Дзюба, проведя на поле весь матч, не забил голов, но отдал два ассиста.
За восемь матчей с начала сезона форвард не забил еще ни одного гола, пять из этих игр он начинал в стартовом составе.
В прошлый раз столь длительная серия без забитых мячей у Дзюбы была в сезоне-2017/18. Тогда он не мог поразить ворота соперника на протяжении 10 матчей с начала сезона.
С полной статистикой 33-летнего нападающего можно ознакомиться здесь.