Дзюба не забил в 8 стартовых матчах сезона. В 2017-м было 10 игр без голов

выиграл у (3:1) в 7-м туре .

Нападающий питерской команды , проведя на поле весь матч, не забил голов, но отдал два ассиста.

За восемь матчей с начала сезона форвард не забил еще ни одного гола, пять из этих игр он начинал в стартовом составе.

В прошлый раз столь длительная серия без забитых мячей у Дзюбы была в сезоне-2017/18. Тогда он не мог поразить ворота соперника на протяжении 10 матчей с начала сезона.

С полной статистикой 33-летнего нападающего можно ознакомиться здесь.