Директор «Ростова» об отмене лимита: «Мы не голосовали за такое. Нельзя говорить про все 16 клубов»

Теги Ростов Рубин премьер-лига Россия Рустем Сайманов лимит на легионеров Чемпионат.com Алексей Рыскин Футбол

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин высказался о возможной отмене лимита на легионеров в РПЛ после слов гендиректора «Рубина» Рустема Сайманова.

«Сайманов сказал, что все 16 клубов проголосовали за отмену лимита? «Ростов» точно не голосовал за такое.

Мы выступили с предложением рассмотреть этот вопрос рабочей группой, по итогам ее работы будет выработано предложение, с которым РПЛ обратится в РФС.

Поэтому сейчас нельзя говорить о том, что все 16 клубов единогласно поддержали отмену лимита», – сказал Рыскин.

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