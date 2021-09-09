Радимов о финале US Open: «Теннис прямо сейчас, а на «Матч ТВ» в 23:55! В чем подвох?»

Тренер «Зенита-2» высказался о ситуации с трансляцией финала US Open между Даниилом Медведевым и Новаком Джоковичем.

«Кто-то может объяснить: финал тенниса начинается прямо сейчас, а на в 23:55!? В чем подвох?» – написал Радимов в твиттере.

Ранее сообщалось, что эфир на федеральном канале начнется с 46-й минуты после первого розыгрыша. С самого начала финал можно посмотреть на канале Eurosport 1.

Медведев против Джоковича в финале US Open. Онлайн матча, где на кону – Большой шлем