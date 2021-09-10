«Матч ТВ» покажет финал US Open. Трансляция пойдет с 46-й минуты

«Матч ТВ» в ночь с воскресенья на понедельник покажет финал US Open между Даниилом Медведевым и Новаком Джоковичем.

Трансляция на федеральном канале начнется с 46-й минуты после первого розыгрыша (ориентировочно в 23:55 по московскому времени). С самого начала финал можно посмотреть на канале Eurosport 1.

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