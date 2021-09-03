«МЮ», «Бавария» и «Юве» интересуются Ольмо, как и «Барса». «Лейпциг» не прочь продать хавбека

Полузащитник Дани Ольмо может покинуть «Лейпциг».

Как отмечает Marca, хочет вернуть своего воспитанника и готова сделать это или уже зимой, или летом 2022 года. Она может предложить за него 70 миллионов евро.

«Лейпциг» не против продажи игрока, однако не спешит это делать, рассчитывая, что его стоимость возрастет еще больше. Тем более на него претендуют и другие клубы: , и .

Еще один фактор, который учитывают в , – возможность своевременно подписать замену Ольмо.

В прошлом сезоне полузащитник провел 32 матча в Бундеслиге, отдав 9 голевых передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.