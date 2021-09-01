«Барса» и Ольмо договорились о 5-летнем контракте в последний день трансферного окна. Стороны заинтересованы в трансфере

достигла договоренности о контракте с полузащитником .

Немецкий клуб разрешил «блаугране» вести переговоры с игроком в последний день трансферного окна, параллельно диалогу между клубами о цене сделки.

23-летний игрок согласился на 5-летний контракт со снижением зарплаты, получаемой им в «Лейпциге». В договоре были прописаны бонусы за индивидуальные и командные достижения, сообщает Mundo Deportivo.

Несмотря на то, что «Барса» не успела оформить сделку в летнее трансферное окно, клуб сохраняет интерес к испанцу. Сам воспитанник каталонцев также заинтересован в переходе.

Сообщалось, что «Барса» давала 58 млн евро за Ольмо, но «Лейпциг» потребовал 75. Сине-гранатовые хотят подписать футболиста в 2022 году.