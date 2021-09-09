Глава Ла Лиги: «В «ПСЖ» влили 800 млн евро за три года. Если это не кончится, 20 шейхов в 20 клубах будут доминировать. Финансовый допинг недопустим»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас считает, что УЕФА должен жестче контролировать некоторые клубы с точки зрения финансового фэйр-плей.

– Как вы думаете, УЕФА слишком мягко относится к таким клубам, как и «Манчестер Сити»?

– Проблема с финансовым фэйр-плей в настоящее время заключается в том, что он всегда применяется апостериори (знание, полученное из опыта, противопоставляется априори – знанию, полученному до опыта – прим. Sports.ru). В этом вопросе мы должны помнить, что оба клуба попали под санкции УЕФА вслед за жалобами Ла Лиги, и CAS оправдал их.

И вот в чем проблема. CAS – это вовсе не Ватикан спортивного правосудия. Модель должна быть улучшена, и она должна была быть применена раньше. Как и в случае с «Барсой», которой пришлось действовать заранее, я могу гарантировать, что это помогло ей преодолеть кризис.

Но ясно, что действия «ПСЖ» недопустимы, то же касается «Сити» и других клубов. Повторяю, финансовый допинг недопустим.

– О каких цифрах идет речь?

– За последние три года «ПСЖ» получил денежные вливания на 800 миллионов евро. А их коммерческий доход на 20% больше, чем у крупных европейских клубов, таких как «Барса», «Реал» или «Манчестер Юнайтед». Это невозможно, это не в ногу с рынком. Если это не закончится, в футболе будут доминировать 20 шейхов в 20 разных клубах.

– Какое решение?

– Хороший финансовый контроль, гармонизация и, возможно, вмешательство Европейского Союза, учитывая, что это уже сильно искажает рынки, – сказал Тебас.

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