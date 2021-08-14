Глава Ла Лиги Тебас: «Месси не заслужил такого ухода из «Барсы». Он лучший игрок в истории»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал уход форварда из «Барселоны».

– Три года назад ушел Криштиану Роналду. Сейчас Лео. Вредно ли это для ?

– Конечно. То же касается уходов Роналду, Гвардиолы или Моуринью. Мы знали, что однажды это произойдет. Нам посчастливилось иметь двух лучших футболистов мира в двух лучших командах мира. Ла Лига смогла воспользоваться этим, чтобы выйти на мировую передовую.

Возможно, уход Месси был немного более болезненным, потому что лично я считаю его лучшим в истории, и он не заслужил такого ухода не только из «Барсы», но и из Ла Лиги, – сказал Тебас.