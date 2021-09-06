Глава Ла Лиги: «ПСЖ» напоминает мне турниры для легенд с учетом возраста игроков. Их проект нежизнеспособен»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас критически отозвался о и его трансферной политике.

«То, что делают «ПСЖ» и Суперлига, очень опасно. «ПСЖ» напоминает мне турниры для легенд с учетом возраста некоторых игроков команды.

Есть объективные данные, что проект «ПСЖ» нежизнеспособен. «ПСЖ» тратит более 500 миллионов евро на зарплату. С учетом убытков из-за ковида и снижения доходов от телеправ во Франции, это неприемлемо.

Несколько лет назад мы осуждали «ПСЖ» и «Сити». Очевидно, что мы снова начнем делать это», – заявил Тебас.

Также глава Ла Лиги назвал врагами клубы, которые косвенно принадлежат государственным образованиям, сравнив их негативное влияние с Суперлигой.