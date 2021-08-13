«Ложь и абсурд». «Реал» опроверг информацию каталонской Mundo Deportivo о переходе из Ла Лиги в АПЛ

«Реал» выступил с опровержением информации о желании выйти из Ла Лиги.

Сегодня каталонская газета Mundo Deportivo выпустила материал, в котором говорится о желании «сливочных» выйти из чемпионата из-за недовольства политикой главы Ла Лиги Хавьера Тебаса. Утверждалось, что предпочтительным вариантом для присоединения видел чемпионат Англии.

«О информации, опубликованной сегодня газетой Mundo Deportivo, где говорится, что наш клуб изучал возможность ухода из Ла Лиги в АПЛ.

«Реал» хочет заявить, что эта информация – абсолютная ложь и абсурд, это невозможно. Цель этой информации – вновь потревожить повседневную жизнь клуба», – говорится в заявлении мадридцев.