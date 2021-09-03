Бэйл сделал хет-трик в матче с Беларусью, забив на 93-й минуте победный гол

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Сборная Уэльса вырвала победу в квалификационном матче ЧМ-2022 с командой Беларуси (3:2).

Решающий гол на третьей добавленной ко второму тайму минуте забил полузащитник Гарет Бэйл, воспользовавшись передачей хавбека Дэниэла Джеймса.

Бэйл стал автором всех трех голов своей команды. Ранее он забил два мяча с пенальти.

Беларусь – Уэльс 2:3 (2:1, 0:2)
Дата проведения
5 сентября, 16.00, «стадион Центральный Казань»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 5, пенальти Бэйл, 1:1 – 29, пенальти Лисакович, 2:1 – 30 Седько, 2:2 – 69, пенальти Бэйл, 2:3 – 90 Бэйл.
БеларусьЧерник, Золотов, Швецов, Сачивко, Бегунов (Шевченко, 78), Быков, Эбонг (Подстрелов, 73), Климович, Седько (Юзепчук, 73), Хадаркевич, Лисакович (Скавыш, 90).
УэльсУорд, Дэвис, Гантер, Лоуренс, Мифем, Джонсон (Уильямс, 63), Колуилл (Харрис, 57), Джеймс, Аллен, Бэйл, Моррелл.
Предупреждения:
Черник (4), Быков (11), Гантер (27).

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