Бэйл сделал хет-трик в матче с Беларусью, забив на 93-й минуте победный гол

Сборная Уэльса вырвала победу в квалификационном матче ЧМ-2022 с командой Беларуси (3:2).

Решающий гол на третьей добавленной ко второму тайму минуте забил полузащитник , воспользовавшись передачей хавбека .

Бэйл стал автором всех трех голов своей команды. Ранее он забил два мяча с пенальти.