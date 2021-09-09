Министр спорта Подмосковья об отмене гола «Химок»: «Зачем ВАР, если им не пользоваться? Офсайда не было никакого»

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков высказался о работе судей во время матча «Химок» со (1:3) в 7-м туре .

На 40-й минуте главный арбитр из-за офсайда не засчитал гол форварда «Химок» Кемаля Адеми после паса хавбека .

– Проиграли, всегда тяжело проигрывать. После первого тайма появился вопрос, зачем нужен ВАР, если им не пользоваться. Когда чистый гол отменяют, странная история, но все равно идем дальше. Сегодня уступили по движению и по всему, будем готовиться дальше.

Судей традиционно не комментируем, но если есть ВАР, то нужно его внимательнее смотреть, а не за пять секунд принимать решение, что был офсайд. Там все посмотрели, офсайда, конечно, не было никакого.

– Надломила ли судейская ошибка ?

– Конечно, если после первого тайма был бы счет 1:1, то совсем другая игра была бы, совсем другая схема, вопрос такой подвис. Но ничего страшного, идем дальше, «Спартак» сильнее, это футбол, – сказал Терюшков.