«Спартак» ответил «Химкам» на афишу в стиле «Санта-Барбары» постом о «Деревне дураков»: «Шоу об одной команде, которая 13 лет не может победить «Спартак»

отреагировал на пост «Химок» в социальных сетях после победы над соперником (3:1).

До матча подмосковный клуб опубликовал афишу в стиле сериала «Санта-Барбара», упомянув на ней тренера красно-белых Руя Виторию и спутницу владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарему Салихову. На заднем фоне постера звезды образуют фигуру в виде свиньи. В нее целится Стрелец.

«385-я серия...» – подписали афишу в инстаграме «Химок».

«385-я серия вот этого замечательного сериала: еще одно поражение от «Спартака» и удаление постов после матча 🤩», – написали в твиттере «Спартака».

Красно-белые приложили изображение измененной страницы сериала «Деревня дураков» на «Кинопоиске» с подписью: «Реалити-шоу об одной подмосковной команде, которая 13 лет не может победить «Спартак» и прошла за это время путь от до ПФЛ и обратно».

«Удалили еще до матча 🙂», – ответил твиттер «Химок».