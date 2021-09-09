«Спартак» ответил «Химкам» на афишу в стиле «Санта-Барбары» постом о «Деревне дураков»: «Шоу об одной команде, которая 13 лет не может победить «Спартак»

«Спартак» отреагировал на пост «Химок» в социальных сетях после победы над соперником (3:1).
До матча подмосковный клуб опубликовал афишу в стиле сериала «Санта-Барбара», упомянув на ней тренера красно-белых Руя Виторию и спутницу владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарему Салихову. На заднем фоне постера звезды образуют фигуру в виде свиньи. В нее целится Стрелец.
«385-я серия...» – подписали афишу в инстаграме «Химок».
«385-я серия вот этого замечательного сериала: еще одно поражение от «Спартака» и удаление постов после матча 🤩», – написали в твиттере «Спартака».
Красно-белые приложили изображение измененной страницы сериала «Деревня дураков» на «Кинопоиске» с подписью: «Реалити-шоу об одной подмосковной команде, которая 13 лет не может победить «Спартак» и прошла за это время путь от РПЛ до ПФЛ и обратно».
«Удалили еще до матча 🙂», – ответил твиттер «Химок».
385-я серия вот этого замечательного сериала: ещё одно поражение от «Спартака» и удаление постов после матча 🤩#СпартакХимки pic.twitter.com/pUI0wusin3— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) September 11, 2021