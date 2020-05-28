Менди обвиняют в четырех эпизодах изнасилования. «Ман Сити» отстранил защитника

У защитника «Манчестер Сити» возникли проблемы с законом.

PA Media со ссылкой на полицию Чешира сообщает, что игроку были предъявлены обвинения в связи с четырьмя эпизодами изнасилования и одним эпизодом насилия на почве секса в отношении трех заявителей в возрасте старше 16 лет за период с октября 2020 года по август 2021 года.

Клуб опубликовал заявление, согласно которому Менди отстранен от работы на время разбирательства. Дальнейшие комментарии до завершения следственных мероприятий давать не собирается.

В этом сезоне 27-летний Менди провел 2 матча. Со статистикой его выступлений можно ознакомиться здесь.