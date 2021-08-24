Абрамов о срыве трансфера Титова в «Баварию»: «У «Спартака» было представление, что он стоит 20 млн долларов. «Бавария» сказала, что за 8 купит двух классных игроков»

Агент Владимир Абрамов, помогавший с трансферами игроков из в конце 80-х – начале 90-х, в интервью Sports.ru рассказал о сорвавшемся трансфере хавбека из в «Баварию».

– Есть известная история: в 2000 году Егор Титов мог перейти в «Баварию». Почему не сложилось?

– Это, можно сказать, заслуга «Спартака». У них было представление, что Титов стоит 20 миллионов долларов. И им было очень важно получить информацию, что Титовым интересуется большой клуб.

Наш председатель совета директоров Анатолий Коршунов много лет дружил с . Как-то Франц гостил в «Совинтерспорте» и спросил про Титова. Коршунов пообещал все выяснить и обратился в «Спартак». Там сказали: «Пусть присылают предложение».

«Бавария» отправила письмо на мое имя, что действительно заинтересована в Титове, и запросила сумму. Тогда я позвонил Романцеву, и он грубо ответил, что Егора продадут минимум за 20 миллионов.

Я передал это «Баварии». А они же не скажут по-немецки: «Да пошли вы на ###». Просто поблагодарили, сказав, что за 8 млн купят двух классных футболистов.

Возможно, «Спартак» хотел просто оставить Титова у себя, поэтому назвал баснословную сумму. Или Романцеву нужна была реклама, что за его футболиста готовы дать 20 млн. Но делала все очень осторожно и не горела трансфером настолько, чтобы давать такие деньги, – рассказал Абрамов.

«Непомнящему за границей кланялись, а сейчас наших тренеров просто пошлют». Интервью с королем трансферов конца 80-х и 90-х