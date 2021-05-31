Серхио Агуэро: «Любой игрок готов отказаться от денег ради игры за «Барсу»

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Нападающий Серхио Агуэро заявил, что не жалеет о переходе в «Барселону».

«Когда начались разговоры о «Барсе», я сказал агенту, что хочу играть здесь. Деньги меня не волновали, это не было проблемой. Вот так все и получилось.

Когда я ушел из «Сити», то все было предельно ясно. Я хотел играть за «Барсу». Я знал, что буду получать в «Барселоне» меньше, чем в «Ман Сити».

Если бы «Барса» снова вышла на меня, я бы снова подписал с этим клубом контракт. Любой игрок готов отказаться от денег, чтобы играть здесь», – сказал Агуэро.

Агуэро будет получать в «Барселоне» 6 млн евро в год. Почти в 4 раза меньше, чем в «Сити»

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