Серхио Агуэро: «В «Сити» на занятия приходят за 1,5 часа до начала, в «Барсе» – за 30 минут. Я приехал за час, но все закрыто, черт возьми»

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Форвард «Барселоны» Серхио Агуэро рассказал о разном подходе к тренировкам в каталонском клубе и в «Манчестер Сити», за который он выступал с 2011 по 2021 год.

«В «Сити» мы приходили на тренировку за полтора часа, а в «Барсе» все приходят за 30 минут до начала.

Я сказал: «Окей, буду приезжать хотя бы за час до занятия, чтобы хоть что-то поделать в зале». Но там никого не было. Все закрыто, черт возьми», – сказал Агуэро по время прямого эфира в Twitch.

Аргентинец еще не дебютировал за «Барсу», так как сейчас травмирован. Возможно, он вернется на поле в октябре.

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