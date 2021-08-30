Спортивная радиостанция появится в холдинге миллиардера Гуцериева. Ее возглавит Кузмак, начало работы – в октябре

Спортивная радиостанция появится в структуре радиохолдинга миллиардера Михаила Гуцериева.

Новую станцию возглавит спортивный журналист и комментатор Александр Кузмак.

«Под его руководством редакция будет отвечать за наполнение станции разнообразными форматами спортивного контента, который займет большую часть эфира. Концепция радиостанции также предусматривает ротацию современной популярной музыки.

Одним из важных направлений работы радиостанции станет продвижение здорового образа жизни и повышение интереса россиян к спорту», – говорится в пресс-релизе.

Радиостанция начнет работу в конце октября 2021 года.

«Холдинг Krutoy Media является одним из крупнейших игроков российского радиорынка с отличными аудиторными показателями. Мы постоянно ищем новые возможности для развития нашей линейки форматов и с радостью откликнулись на предложение партнеров по запуску спортивного вещательного канала. Радиорынок развитых стран невозможно представить себе без профильной спортивной радиостанции, и мы рады, что единственный на данный момент в России проект в этой области будет работать в структуре нашего холдинга», – отметил генеральный директор Krutoy Media Евгений Марченко.

Холдинг Krutoy Media объединяет радиовещательные сети Love Radio, «Радио Дача», «Радио Шансон» и радиостанции «Русский Хит», «Такси FM», «Восток FM», «Весна FM».

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