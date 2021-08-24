Кокорин не сыграл ни минуты за «Фиорентину» в 3 матчах на старте сезона

обыграла в матче 2-го тура чемпионата Италии (2:1).

Нападающий «фиалок» эту игру полностью провел на скамейке запасных.

На старте сезона российский форвард ни разу не выходил на поле. В предыдущих матчах против «Козенцы» (4:0) в Кубке и «Ромы» (1:3) в 1-м туре Серии А 30-летний игрок также остался в запасе.

В последний раз Кокорин сыграл за «Фиорентину» в прошлом сезоне – в матче 38-го тура Серии А против (0:0) он вышел на замену на 76-й минуте.

Всего Александр после перехода из «Спартака» провел за клуб из Флоренции 4 матча, сыграв в общей сложности 94 минуты.

Празднуем первый гол Кокорина за «Фиорентину» – с пенальти команде из Серии D (заработал сам)