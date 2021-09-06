Судьи не засчитали гол Осипенко в ворота Мальты. Россия была бы первой в группе в случае победы 3:0

В концовке матча между сборными России и Мальты (2:0) в квалификации ЧМ-2022 случился спорный эпизод.

На 91-й минуте защитник , проводивший сегодня дебютный матч за сборную, после углового пробил по воротам Мальты.

Судя по повторам, мяч пересек линию в ворот, но гол не был засчитан. Судья Али Палабийик консультировался с видеоассистентами, но не стал засчитывать мяч Осипенко.

Отметим, что если бы этот гол был засчитан, Россия вышла бы на первое место в группе Н. Сейчас команда Валерия Карпина идет второй, уступая по разнице мячей.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча между сборными России и Мальты.