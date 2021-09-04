Валерий Карпин: «Когда смотришь цифры РПЛ и даже не топовых европейских команд, разница чувствуется»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин сравнил футбол в России и в Европе.

«Я бы отметил не только энергозатратный футбол, а в целом футбол в Европе.

Против Хорватии он энергозатратный сам по себе – против них надо много бегать. Если Брозович пробегает 13 километров, то ему надо противостоять и тоже столько пробегать, плюс на спринте 200-300-400 метров, чтобы хотя бы сравняться с ним.

Но вопрос не только в этом, физическое состояние подразумевает не только пробежать. На морально-волевых можно пробежать не 5 минут, а 15. Но только это вопрос к одной игре, дальше его уже не хватит. А играть через два дня на третий, а не через три на четвертый – это непросто. Даже в великолепном состоянии.

Когда смотришь цифры и европейские, даже не топовых команд, то разница чувствуется», – сказал Карпин.

«Сам был бы корягой, которая очень много бегает». Карпин осмысляет старт в сборной