Валерий Карпин: «Когда смотришь цифры РПЛ и даже не топовых европейских команд, разница чувствуется»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Сборная Хорватии по футболу Валерий Карпин Марцело Брозович Чемпионат.com Футбол

Главный тренер сборной России Валерий Карпин сравнил футбол в России и в Европе.

«Я бы отметил не только энергозатратный футбол, а в целом футбол в Европе.

Против Хорватии он энергозатратный сам по себе – против них надо много бегать. Если Брозович пробегает 13 километров, то ему надо противостоять и тоже столько пробегать, плюс на спринте 200-300-400 метров, чтобы хотя бы сравняться с ним.

Но вопрос не только в этом, физическое состояние подразумевает не только пробежать. На морально-волевых можно пробежать не 5 минут, а 15. Но только это вопрос к одной игре, дальше его уже не хватит. А играть через два дня на третий, а не через три на четвертый – это непросто. Даже в великолепном состоянии.

Когда смотришь цифры РПЛ и европейские, даже не топовых команд, то разница чувствуется», – сказал Карпин.

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