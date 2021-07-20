Андрей Лунев: «Зенит» – лучшая команда России. Не было желания переходить в другие клубы РПЛ»

Голкипер «Байера» рассказал, почему не рассматривал другие варианты в России после истечения срока контракта с .

– Помимо , были другие варианты – в Европе и в России?

– Россию вообще не рассматривал. «Зенит» – лучшая команда России. Так что в другие российские клубы переходить желания не было.

В Европе были разные варианты. У меня была возможность уехать еще зимой, но не получилось.

– Варианты с более статусными командами, чем «Байер», были?

– Только на уровне слухов, не более.

– Как быстро удалось договориться с «Байером»?

– Договорились за один день. После первого нашего разговора мне прислали контракт, который мы очень быстро согласовали.

– В деньгах сильно потеряли?

– Это вообще не принципиальный момент. Имеет значение, что я получил то, что хотел в плане развития, – сказал Лунев.