Гендиректор «Спартака»: «Истории, что кто-то специально не купил игрока под Руя, высосаны из пальца»

Генеральный директор рассказал о работе клуба в летнее трансферное окно.

«Рую не купили , которого он якобы просил? Бред. Хорошо помню разговор с Поповым на тему Вандерсона. Нам тогда отказались продавать первых двух игроков из шорт-листа, который готовили полгода. Я спросил у Димы: «А как так получилось? Это же твой список». Он ответил: «Невероятно, но снаряд дважды попал в ту же воронку». Тогда я сказал: «Покупай третьего». Попов ответил: «У нас с тренером появились сомнения». После чего предложил кандидатуру Монтьеля. Ну а что было дальше, вы сами знаете.

В итоге мы провели сложную кампанию в отсутствие спортивного директора, ушедшего в разгар этой кампании. Продлили контракты с лидерами, приложили массу усилий чтобы удержать Жиго, трудоустроили , Урунова и Крала, укрепили линию обороны бельгийцем Кофрие, которого можно использовать на разных позициях – при том что, опять же, сохранили Жиго. В общем истории, что кто-то специально не купил игрока под Руя, просто-напросто высосаны из пальца», – сказал Мележиков.