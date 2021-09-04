Витория просил «Спартак» подписать Вандерсона из «Гремио» или Мурильо из «Андерлехта». Кофрие был вариантом на крайний случай

Стали известны футболисты, которых просил подписать главный тренер «Спартака» Руй Витория.
По сведениям «Чемпионата», португалец хотел видеть в команде 20-летнего защитника «Гремио» Вандерсона или 25-летнего защитника «Андерлехта» Майкла Мурильо.
Витория рассчитывал укрепить правый фланг и центр поля, а переход Максимилиано Кофрие из «Сент-Труйдена» хоть и был с ним согласован, но расценивался как сделка «на крайний случай».
В настоящий момент «Спартак» идет в РПЛ на 10-м месте, набрав 7 очков за 6 матчей.