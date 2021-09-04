Витория просил «Спартак» подписать Вандерсона из «Гремио» или Мурильо из «Андерлехта». Кофрие был вариантом на крайний случай

Стали известны футболисты, которых просил подписать главный тренер «Спартака» .

По сведениям «Чемпионата», португалец хотел видеть в команде 20-летнего защитника Вандерсона или 25-летнего защитника Майкла Мурильо.

Витория рассчитывал укрепить правый фланг и центр поля, а переход Максимилиано Кофрие из «Сент-Труйдена» хоть и был с ним согласован, но расценивался как сделка «на крайний случай».

В настоящий момент идет в на 10-м месте, набрав 7 очков за 6 матчей.