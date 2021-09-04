Витория просил «Спартак» подписать Вандерсона из «Гремио» или Мурильо из «Андерлехта». Кофрие был вариантом на крайний случай

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Стали известны футболисты, которых просил подписать главный тренер «Спартака» Руй Витория.

По сведениям «Чемпионата», португалец хотел видеть в команде 20-летнего защитника «Гремио» Вандерсона или 25-летнего защитника «Андерлехта» Майкла Мурильо.

Витория рассчитывал укрепить правый фланг и центр поля, а переход Максимилиано Кофрие из «Сент-Труйдена» хоть и был с ним согласован, но расценивался как сделка «на крайний случай».

В настоящий момент «Спартак» идет в РПЛ на 10-м месте, набрав 7 очков за 6 матчей.

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