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Diario Sport: некоторые игроки «Барсы» предлагали добавить свои деньги на трансфер Неймара 

Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Неймар деньги Футбол

«Барселоне» не удалось подписать форварда «ПСЖ» Неймара в летнее трансферное окно.

Однако ряд футболистов каталонского клуба выступал за переход бразильца. По информации Diario Sport, некоторые игроки даже предлагали добавить свои деньги, чтобы помочь «Барсе» оплатить трансфер Неймара. 

Руководство «Барселоны» не приняло это предложение к рассмотрению.

Напомним, «ПСЖ» запросил у каталонского клуба в обмен на бразильца 150 млн евро, Ивана Ракитича и Жана-Клера Тодибо, а также Усмана Дембеле – в аренду.

Ранее сообщалось, что Неймар хотел добавить 20 млн евро к предложению «Барселоны.

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