«Барселона» и Неймар заключили внесудебную сделку и уладили разногласия по выплатам

и форвард , сейчас выступающий за , достигли внесудебного соглашения по поводу их разногласий.

Форвард, выступавший за каталонский клуб с 2013 по 2017 год, требовал 43,6 млн евро – сумму, положенную бразильцу, по его мнению, за продление контракта с «блауграной» в 2016 году.

В свою очередь, «Барселона» считала, что Неймар должен вернуть ей свыше 9 миллионов евро, которые тот получил, подписав контракт.

В итоге суд постановил, что Неймар должен выплатить «Барселоне» 6,7 млн евро. У футболиста было право подать апелляцию, которым он и воспользовался.

В конечном счете стороны урегулировали отношения вне суда.