Глава Anvisa об отмене матча Бразилия – Аргентина: «Четырех аргентинских игроков нужно депортировать»

Президент Национального агентства наблюдения за здоровьем Бразилии (Anvisa) Антонио Торрес прокомментировал отмену матча отбора ЧМ-2022 между сборными Бразилии и Аргентины.

Спустя 4 минуты после начала игра была остановлена из-за появления на стадионе представителей Anvisa и полиции.

Сообщалось, что сотрудники агентства подозревают, что аргентинские футболисты Эмилиано Мартинес, Эмилиано Буэндиа (оба – «Астон Вилла»), Джовани Ло Чельсо и Кристиан Ромеро (оба – «Тоттенхэм») пересекли границу страны с нарушениями.

Глава Anvisa подтвердил, что четыре аргентинских футболиста нарушили санитарный регламент Бразилии: «К сожалению, [предписание Anvisa], разумеется, не было выполнено».

Также Торрес опроверг информацию о том, что он давал согласие на проведение матча: «Этих четырех игроков нужно депортировать из Бразилии».

Проведение матча в таких условиях было бы «абсурдом», добавил глава агентства.

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