Скалони об отмене матча с Бразилией: «Нам не сообщали, что наши футболисты не могут играть»

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал скандальную ситуацию с отменой матча против Бразилии.

«Меня эта ситуация сильно расстраивает. Я не хочу искать виновных. Произошло что-то или нет, это было неподходящее время, чтобы вмешиваться.

Сегодня должен был случиться праздник, чтобы все насладились игрой лучших футболистов мира. Хочу, чтобы жители Аргентины поняли, что я как тренер хочу защитить своих игроков.

Ни разу за все время нам не сообщали, что эти футболисты не смогут сыграть. Мы хотели играть, бразильцы тоже», – сказал Скалони.

Спустя 4 минуты после начала игра была остановлена из-за появления на стадионе представителей Национального агентства наблюдения за здоровьем Бразилии (Anvisa) и полиции.

Сотрудники Anvisa подозревают, что аргентинские футболисты , (оба – ), и (оба – ) пересекли границу страны с нарушениями.

Все прибывающие в Бразилию из Великобритании должны пройти 14-дневный карантин. Anvisa утверждает, что четыре игрока Аргентины предоставили сотрудникам иммиграционной службы ложные сведения, заявив, что не посещали Великобританию в последнее время.

Anvisa обратилась в полицию для задержания игроков в отеле и их последующей депортации. Однако все четверо на момент прибытия сотрудников правоохранительных органов уже уехали в автобусе на игру.

Мартинес, Ло Чельсо и Ромеро в итоге вышли в стартовом составе на поле .

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