«Барса» доверяет Куману и надеется, что он будет развивать молодежь

В «Барселоне» уже несколько недель нет споров по поводу главного тренера .

Как сообщает Diario Sport, каталонский клуб полностью доверяет 58-летнему специалисту.

считает, что Куман – идеальный тренер на этот сезон, и надеется, что ему удастся добиться успеха в реализации проекта, нацеленного на сильное будущее, где экономическая ситуация может стать более оптимистичной.

Было много споров о том, должен ли Куман остаться в конце прошлого сезона. У президента Жоана Лапорты были сомнения. Но в конце концов тренера поддержали Рафа Юсте, Матео Алемани и Рамон Планес.

«Барса» понимает, что сезон может получиться тяжелым без Месси и с небольшим количеством трансферов, но руководство надеется, что при Кумане молодежь продолжит расти.

Нынешний контракт Кумана действует до 2022 года.