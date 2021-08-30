«Барса» обсуждает с Куманом продление контракта. От него ждут титулов

Теги Роналд Куман Барселона Ла Лига Жоан Лапорта Самюэль Умтити Рикард Пуч Футбол

«Барселона» начала переговоры о продлении контракта с главным тренером Роналдом Куманом.

Две недели назад президент «блауграны» Жоан Лапорта встретится с агентом специалиста из Нидерландов для обсуждения этой темы.

Лапорта обозначил несколько условий, при которых продление станет возможным, сообщает Diario Sport.

Во-первых, «Барселона» должна демонстрировать стабильно хорошую игру без неудачных отрезков по ходу сезона.

Во-вторых, от Кумана ожидают завоевания трофеев, приоритет – Ла Лига и Лига чемпионов.

В-третьих, Куман должен придерживаться стратегии, определенной руководством. Среди прочего от 58-летнего тренера ожидают содействия в развитии Рикарда Пуча и восстановлении формы Самюэля Умтити.

Нынешний контракт Кумана действует до 2022 года.

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