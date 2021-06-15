Умтити заплакал на встрече с Лапортой в августе. Президент «Барсы» пообещал поговорить с Куманом о перспективах игрока

В середине августа защитник «Барселоны» встречался с президентом клуба Жоаном Лапортой.

Минувшим летом француз решил сделать все, чтобы вернуться на прежний уровень. Он потратил большие деньги на тренировки за пределами клуба и работал с личным тренером. Это позволило набрать ему хорошую физическую форму. Однако в клубе все равно хотели продать Умтити, поэтому Самюэль попросил о встрече с руководством.

По данным Mundo Deportivo, с ним встретились президент , вице-президент Рафа Юстен и директор Матеу Алемани.

Начало встречи было очень напряженным. Лапорта сильно давил на Умтити и говорил, что француз потерял статус и не способен на игру в стартовом составе, но, несмотря на это, хочет остаться в «Барсе», даже зная о том, что тренер не очень-то на него рассчитывает.

Умтити попросил о возможности объяснить ситуацию. Он сказал, что не виноват в том, что врачи «Барселоны» не нашли оптимального варианта лечения его колена, а все операции, которые ему предлагали, были рискованными для его здоровья. Умтити рассказал, что на собственные деньги искал врача, и уже несколько месяцев показатели его физической готовности находятся на высоком уровне.

Лапорта, Юсте и Алемани выслушали Умтити. Когда он договорил, президент «Барсы» сказал, что всегда верил в Самюэля. Лапорта убежден, что Умтити заслужил еще один шанс, и признал, что клуб, возможно, с недостаточным вниманием относился к французу. На этих словах Умтити заплакал. Лапорта обнял его и сказал, что поговорит с Куманом о том, чтобы тренер более чутко относился к сложной ситуации, в которую попал Умтити.