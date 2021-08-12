Ромелу Лукаку: «Я сказал Индзаги: «Интер» вытащил меня из дерьма. Хочу уйти только из-за того, что это «Челси»

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Нападающий Ромелу Лукаку рассказал, как был осуществлен трансфер из «Интера» в «Челси».

«Когда «Челси» сделал третье предложение, я знал, что все серьезно. Головой я уже не был в Милане.

«Челси» предлагал 110 млн евро и Дзаппакосту, но «Интер» отказал. Тогда я сказал Индзаги: «Интер» вытащил меня из дерьма, но я хочу уйти только из-за того, что это «Челси», – сказал Лукаку в интервью Het Laatste Nieuws.

Со статистикой 28-летнего форварда, который провел в «Интере» два сезона, можно ознакомиться здесь.

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