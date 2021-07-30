Отец Влашича: «Зенит» предлагал 35 млн евро за Николу, но ЦСКА отказал. «Милан» не договорился с клубом»

Йошко Влашич, отец полузащитника , который перешел из ЦСКА в «Вест Хэм» несколько дней назад, рассказал, что его сыном интересовались многие европейские клубы.

– Писали, что «Милан» серьезно интересовался Николой. Появлялась информация о том, что Влашич ближе всего к переходу в «Милан», но сделка так и не состоялась. Что произошло?

– Несколько клубов делали предложения, но они не смогли удовлетворить требования по цене. «Милан» был одним из них, Никола очень долго был их целью, а скауты «Милана» не сомневались, что Влашич подходит клубу. Однако руководство установило лимит и не смогло заплатить требуемую сумму – все просто. Они не договорились с ЦСКА.

С другой стороны, отдать в аренду своего лучшего игрока... Как вы это объяснили бы болельщикам? Поэтому я понимаю ЦСКА, который был готов отдать Николу лишь в аренду с обязательством выкупа.

Но «Милан» – это клуб, который всегда вызывал уважение. Никола действительно небезразличен к , это правда, но в конечном итоге сделка сорвалась.

«Вест Хэм» все сделал правильно, а Мойес сыграл важную роль.

В прошлом году был вариант с , который предлагал 35 млн евро, но ЦСКА отказал, – заявил Влашич-старший.

Влашич тащил ЦСКА два с половиной сезона, но провалил 2021-й (даже отказывался играть) и сильно смазал расставание

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