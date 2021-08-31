Бабаев о 35 млн евро за Влашича от «Зенита»: «Был такой вариант, да. Не приняли его по понятным причинам»

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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал слова отца экс-хавбека команды Николы Влашича, который заявил, что «Зенит» предлагал за игрока 35 млн евро.

– В четверг отец Влашича сказал, что «Зенит» предлагал ЦСКА за Николу 35 миллионов евро, но армейцы отказали. Это правда?

– Существовал и такой вариант, да. Но по понятным причинам мы его не приняли.

Конечно, с финансовой точки зрения он был очень интересным, но есть и другие очевидные факторы, почему не пошли на такой шаг, – сказал Бабаев.

Влашич тащил ЦСКА два с половиной сезона, но провалил 2021-й (даже отказывался играть) и сильно смазал расставание

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