«МЮ» просил британское правительство отменить 5-дневный карантин для Роналду, но получил отказ

Нападающий , вчера вечером прилетевший в Манчестер, теперь должен пройти 5-дневный карантин.

«Юнайтед» делал запрос в британское правительство с просьбой отменить карантин для португальца, но получил отказ, пишет Manchester Evening News.

Роналду сможет приступить к тренировкам с «МЮ» лишь после 5-дневного карантина. Таковы правила для всех людей, прилетающих из Португалии в Великобританию.

Во второй и пятый день карантина Роналду надо будет сдать отрицательные тесты на коронавирус. После этого он сможет присоединиться к команде.

В лучшем случае Криштиану сможет присоединиться к «МЮ» в среду – за три дня до игры против «Ньюкасла» в , которая пройдет на «Олд Траффорд».

Ожидается, что Роналду дебютирует за «МЮ» в этом матче. Если бы он не покинул расположение сборной раньше, то не успел бы пройти карантин до этой игры.