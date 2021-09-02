Захарян отклонил предложение «Брюгге» о трансфере: «Хотелось в «Динамо» остаться. Хорошо, что так получилось»

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Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян рассказал о том, что отказался переходить в «Брюгге».

 – Перед тем, как был подписан новый контракт с «Динамо», бывший пресс-секретарь клуба Алексеев говорил, что у Захаряна было 2 предложения – Бельгия и Германия. Ты знаешь об этом и какие это были клубы?

– Бельгия – да, это был «Брюгге». Мы обсуждали с агентом это и вроде контракт уже прислали. Это уже от меня бы зависело, хочу уходить, не хочу. Но хотелось в «Динамо» остаться, и хорошо, что так получилось.

Насчет Германии не знаю, интерес был какой-то, но конкретики не было, – рассказал Захарян в беседе с блогером Евгением Савиным.

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