Захарян отклонил предложение «Брюгге» о трансфере: «Хотелось в «Динамо» остаться. Хорошо, что так получилось»

Полузащитник рассказал о том, что отказался переходить в .

– Перед тем, как был подписан новый контракт с «Динамо», бывший пресс-секретарь клуба Алексеев говорил, что у Захаряна было 2 предложения – Бельгия и Германия. Ты знаешь об этом и какие это были клубы?

– Бельгия – да, это был «Брюгге». Мы обсуждали с агентом это и вроде контракт уже прислали. Это уже от меня бы зависело, хочу уходить, не хочу. Но хотелось в «Динамо» остаться, и хорошо, что так получилось.

Насчет Германии не знаю, интерес был какой-то, но конкретики не было, – рассказал Захарян в беседе с блогером .