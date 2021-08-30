Александр Григорян: «У Захаряна в сборной Армении возможности для роста были бы выше. Он армянин – как его шансы могут быть выше в России?»

Главный тренер прокомментировал дебют полузащитника за сборную России, а также сопоставил уровень российской команды со сборной Армении.

– Выбор в пользу сборной России, а не Армении – правильный для Захаряна?

– Я не знаю его историю. Знаю только, что он вырос в России. Но кто я такой, чтобы судить об этом? Скажу лишь, что носить армянскую фамилию и быть армянином по духу – не одно и то же. Это касается любой национальности. Есть иностранцы, которые принимают другое гражданство и играют за чужую сборную, но при этом некоторые из них настроены более патриотично, чем коренные, местные игроки.

Я понимаю интерес прессы к Захаряну. Но сегодня единственное, о чем ему надо думать – это о том, чтобы ему ничто не мешало прогрессировать. Только он сам может помешать. Пресса будет обсуждать его, появится популярность, новые финансовые возможности, соблазны – всему этому надо уметь противостоять. И все ваши вопросы про Захаряна не будут иметь значения, если он закончит играть года через два, не преодолев эти препятствия. А сейчас происходит становление молодого футболиста, который может стать звездой европейского уровня, а может и не стать.

– Тем не менее, вы согласны, что со сборной России у Арсена шансов развиваться больше, чем со сборной Армении?

– А почему?

– Ну, как минимум, потому, что российский чемпионат сильнее.

– А где российские команды в еврокубках, чего они добились? Посмотрите, мой «Алашкерт» в меньшинстве весь второй тайм гоняет «Рейнджерс». Где российские команды с достижениями на европейском уровне? Почему российский чемпионат выше уровнем? Потому что бабла там много платят? В чем уровень чемпионата заключается? В том, что команды показывают выдающиеся результаты в европейских кубках. А что они показывают?

– Если не брать последние пару лет, российские команды более успешны в еврокубках.

– Хорошо. Очевидно, что чемпионат Армении уступает чемпионату России, но почему возможности для Захаряна выше в России? В Армении он мог бы стать безоговорочным лидером, и, играя за сборную Армении, получить предложение от европейских топ-клубов, как это получилось с Генрихом Мхитаряном.

Что за глупость – считать, что у Захаряна возможности для роста в сборной России выше, чем в сборной Армении? Он армянин – как они у него могут быть лучше в России? Я сам – гражданин России, а не Армении. Но считаю, что возможности для роста в сборной Армении у него были бы выше, – сказал Григорян.