Глава ВТБ о «Динамо»: «Будем стараться завоевать медали, но важно выйти в еврокубки»

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Глава ВТБ Андрей Костин рассказал о задаче «Динамо» в текущем сезоне.

После 6 туров бело-голубые занимают второе место в таблице РПЛ, отставая от «Зенита» на одно очко. ВТБ – генеральный спонсор «Динамо» с 2008 года.

«Мы же обещали, что подтянем «Динамо», внедряем новые технологии, ноу-хау. Я бы сразу не очень радовался – надо еще прожить. ВТБ взялся за это, и к 100-летию клуба хотелось бы выйти с хорошим результатом.

Надеемся, что удастся удержаться в первых рядах. Будем стараться завоевать медали, но важно выйти в еврокубки», – сказал Костин.

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