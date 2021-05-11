Глава ВТБ о «Динамо»: «Будем стараться завоевать медали, но важно выйти в еврокубки»

Глава ВТБ Андрей Костин рассказал о задаче «Динамо» в текущем сезоне.

После 6 туров бело-голубые занимают второе место в таблице , отставая от «Зенита» на одно очко. ВТБ – генеральный спонсор с 2008 года.

«Мы же обещали, что подтянем «Динамо», внедряем новые технологии, ноу-хау. Я бы сразу не очень радовался – надо еще прожить. ВТБ взялся за это, и к 100-летию клуба хотелось бы выйти с хорошим результатом.

Надеемся, что удастся удержаться в первых рядах. Будем стараться завоевать медали, но важно выйти в еврокубки», – сказал Костин.